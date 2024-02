Nie zapomnij o tych ulgach podatkowych. Na nich możesz zyskać pieniądze w 2024 roku

Ulga podatkowa to tak prosto mówiąc zwolnienie z podatku, z którego możemy skorzystać jeśli w poprzednim roku zapłaciliśmy podatek. Wyjątek stanowi ulga na dziecko, która dostaną także osoby, które w minionym roku nie zapłaciły podatku. Ulgi dzielą się na takie, które możemy odliczyć od dochodu oraz na takie, które możemy odliczyć od podatku.

Rozliczenie podatku zajmuje dosłownie kilka minut i nie trzeba nawet wychodzić z domu. Dzięki usłudze e-PIT logując się do systemu mamy już niemal wypełniony PIT. Jedyne co musimy zrobić to sprawdzić dane i wprowadzić dostępne dla nas ulgi podatkowe. Ulgi podatkowe mogą mieć różne formy i odnosić się do różnych obszarów życia i działalności.