Nie żyje Marek Czerniawski, były piłkarz Zawiszy Bydgoszcz!

Nie żyje Marek Czerniawski, były piłkarz Zawiszy. Zmarł 16 stycznia w Łodzi, gdzie mieszkał.

Czerniawski urodzony 23 stycznia 1959 roku w Łodzi, był obrońcą, wychowankiem Łódzkiego Klubu Sportowego. W tym klubie grał w latach 1972-78. Potem przeniósł się do Zawiszy, w którym występował do 1982 roku. Jego karierę przerwała ciężka kontuzja. Miał złamaną nogę, po czym nie wrócił już do uprawiania futbolu. Po zakończeniu kariery został masażystą w bydgoskim klubie. W sumie w Zawiszy rozegrał 73 mecze. Jego największym sukcesem był awans do ówczesnej I ligi w 1979 roku. Trenerem zespołu był wtedy Wojciech Łazarek. "Czarny", jak nazywali go kibice niebiesko-czarnych, był także reprezentantem Polski juniorów. W kadrze wystąpił 22 razy.

Pogrzeb Marka Czerniawskiego odbędzie się w czwartek o godz. 12 na cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi.

Cześć Jego Pamięci!