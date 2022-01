Nie żyje policjant z Janikowa. Zmarł nagle. Dzielnicowy służył ponad 20 lat

Współpracownicy wspominają go jako dobrego człowieka. Prowadził zajęcia edukacyjne związane z zasadami bezpieczeństwa dla dzieci w szkołach i przedszkolach gminy Janikowo. Był Honorowym Dawcom Krwi – oddał 35 litrów życiodajnego płynu, za co zostało mu wręczone odznaczenie nadane przez Ministra Zdrowia. Jak czytamy w komunikacie „pomaganie miał we krwi”. Jego tata podarował w swoim życiu 100 litrów. Do ratowania ludzi zachęcał również swoich kolegów.