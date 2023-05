Niejednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla zarządu powiatu sępoleńskiego. Radny Król na wszystko był „na nie” [zdjęcia]

Jedenastoma głosami „za” Rada Powiatu w Sępólnie udzieliła zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2022 i udzieliła mu wotum zaufania. W ten sposób rada potwierdziła też prawidłowe wykonanie planu budżetowego. Dochody ukształtowały się na poziomie 72,1 mln zł, z kolei wydatki – 67,8 mln zł. To oznacza, że ubiegłoroczny budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 4,3 mln zł. Co ważne, rok 2022 był ostatnim, w którym powiat funkcjonował w programie naprawczym. Zadłużenie powiatu na koniec grudnia wyniosło blisko 20 milionów złotych i zmniejszyło się w stosunku do 2021 roku o 20 procent.

– Wykonaliśmy wszystkie zadania i zrealizowaliśmy wyższy wynik niż był zaplanowany pomimo wysokiej inflacji na utrzymującym się poziomie (średnio) 14,7 procent, wzrostu cen opału, energii, paliw, usług i materiałów – podkreśliła Małgorzata Masiłkin, skarbniczka powiatu.