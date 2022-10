Niektóre emerytury będą wypłacane wcześniej. Sprawdź, kto szybciej otrzyma pieniądze OPRAC.: mm

Niektóre emerytury będą wypłacane wcześniej. Sprawdź, kto szybciej otrzyma pieniądze Wojciech Gadomski

W listopadzie niektóre emerytury trafią do seniorów nieco wcześniej, niż zazwyczaj. Mimo, że świadczenie są wypłacane w konkretne dni, to listopad będzie pod tym względem jednym z wyjątków. Zobacz, o co chodzi i sprawdź, czy też otrzymasz wcześniej swoją emeryturę.