Nielegalne składowisko zużytych opon i starych lodówek w gminie Gniewkowo. Zatrzymany właściciel posesji

Nowy projekt. Bydgoska Karta Turysty. Kupując jeden bilet, będziesz miał wstęp do wielu miejsc turystycznych

Bydgoska Karta Turysty to projekt, który ma zachęcić turystów do obejrzenia jak największej liczby atrakcji w naszym mieście, ułatwiając im zwiedzanie - i to w wersji ekonomicznej.