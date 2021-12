Niepełnosprawni w powiecie świeckim. Problemem są zwłaszcza upośledzenia narządu ruchu

Jej przesłaniem jest pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności na równi z innymi osobami.

W powiecie świeckim mieszka 1727 niepełnosprawnych kobiet i 1739 niepełnosprawnych mężczyzn. Co rok najwięcej orzeczeń jest wydawanych ze względu na upośledzenia narządu ruchu, choroby układu oddechowego i krążenia oraz choroby psychiczne i neurologiczne.

Orzeczenie o niepełnosprawności uprawnia m. in. do udziału w warsztatach terapii zajęciowej, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, korzystania z usług socjalnych, zasiłku pielęgnacyjnego czy karty parkingowej dla inwalidów.

Liczba wniosków o dofinansowanie rehabilitacji rośnie w powiecie świeckim z roku na rok. Z braku funduszy nie wszystkie są realizowane. W 2019 r. wpłynęło 1224 wniosków, przyjętych zostało 927.