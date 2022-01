Niepozorna koperta, a przecież potrafi uratować człowieka!

Co to jest koperta zdrowia?

Karta, na której umieszczone są podstawowe informacje dotyczące seniora: imię i nazwisko, zdjęcie, PESEL, grupa krwi, data urodzenia, kontakt do najbliższych, ale też choroby, uczulenia, przyjmowane leki, inne ważne dane. Taka karta jest bazą wiedzy o seniorze, gdy trzeba udzielić mu pomocy. Przyjęło się przechowywanie koperty zdrowia w lodówce na wewnętrznej półce drzwi. Aby zapewnić trwałość takiej koperty, warto ją umieścić np. w przeźroczystym woreczku strunowym. Nie należy zapominać o oznaczeniu koperty i o umieszczeniu na lodówce informacji o lokalizacji tego formularza.



Dlaczego warto go mieć?

Odsuwamy od siebie myśl o wypadku. Prawda jest jednak taka, że każdego z nas może dotknąć sytuacja, gdy będzie konieczna pomoc medyczna. A skuteczność tej pomocy może zależeć od szybkiej i trafnej diagnozy oraz wiedzy ratowników o poszkodowanym. Gdy mieszkająca samotnie starsza osoba straci przytomność, koperta życia może okazać się jedynym źródłem informacji o chorobach czy przyjmowanych lekach. Koperta życia to także komfort dla jego rodziny, która mieszkając czasem w większym oddaleniu wie, że ich tata i babcia otrzymają pomoc, gdy zajdzie potrzeba. A koperta zdrowia w połączeniu z Kartą ICE (In case of emergency) i opaską życia stanowią trio bezpieczeństwa.

Jak powinna wyglądać pierwsza pomoc, zanim przyjedzie pogotowie?

Czas, który upływa od momentu zdarzenia do przyjazdu karetki jest kluczowy. Nawet najlepiej przygotowana koperta życia może niewiele znaczyć, gdy osoba nieoddychająca zostanie pozbawiona rzeczywistej pomocy przed przyjazdem ratowników. To dlatego ważne jest przygotowanie każdego człowieka do udzielania pierwszej pomocy.

Od czego zacząć?

Od edukacji najmłodszych. Warto rozglądać się, gdzie odbywają się zajęcia z zakresu pierwszej pomocy. Także PCK aktywnie działa na tym polu, organizując Szkolne Koła PCK, a w przedszkolach - Kluby Wiewiórka PCK. Dzieci chętnie przyswajają nowe treści, a przez to z mniejszym oporem podejmują się udzielania pierwszej pomocy. Takiej dziecięcej odwagi często brakuje dorosłym. Warto przemyśleć możliwość zapisania się na kurs udzielania pierwszej pomocy. Te kursy organizuje PCK. Można na nich nauczyć się jak prowadzić resuscytację, co zrobić, gdy poszkodowany straci przytomność, jak zachować się w przypadku ran, krwotoków, bólu w klatce piersiowej, jak chłodzić oparzenia, czym jest wstrząs i dlaczego jest bardzo niebezpieczny. Nauczymy się ratować osoby, które chorują na padaczkę, co zrobić, gdy dziecko lub dorosły zadławi się monetą lub jedzeniem.

Należy zadbać o kwestie, które mogą pomóc uratować zdrowie lub życie naszego seniora. Pierwszą z nich jest zapisanie w widocznym miejscu numerów alarmowych. W dużym stresie nawet tak podstawowa wiedza bywa ulotna. Druga rzecz to bezpieczeństwo. Skutecznej pomocy udzielimy tylko wtedy, gdy zabezpieczymy miejsce zdarzenia. W praktyce oznacza to, że powinniśmy wyłączyć bezpieczniki, gdy doszło do porażenia prądem, wytrzeć podłogę od rozlanego płynu, aby się nie poślizgnąć czy odsunąć na bok gorący czajnik. Wtedy oceńmy stan poszkodowanego, sprawdzając jego przytomność, oddech, pytając o przyczynę urazu, sprawdzając, czy są widoczne rany i pytając o dolegliwości. Mając taką wiedzę, powinniśmy wezwać pogotowie, podając miejsce zdarzenia, liczbę i stan osób poszkodowanych, ich płeć i orientacyjny wiek. Należy powiedzieć o ewentualnych zagrożeniach, słuchać wskazówek dyspozytora i zakończyć połączenie dopiero na wyraźne pozwolenie naszego rozmówcy.