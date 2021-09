Niezwykła historia obrazu z inowrocławianami w roli głównej

Prowadzi szereg akcji charytatywnych.

- Pomagam wszystkim pokrzywdzonym przez biedę, chorobę czy w ogóle przez los. Wykorzystuje do tego Facebooka, a dokładniej Widzialną Rękę, dzięki której trafiam do rzeszy ludzi i zwracam się z różnego rodzaju apelami o pomoc. Odzew ze strony internautów darczyńców zwykle przekracza moje najśmielsze oczekiwania. Współpracuję też z Fundacją Juvenia Pomocna Dłoń, która to otworzyła w Inowrocławiu antykwariat-galerię. W punkcie tym kupując różnego rodzaju rzeczy: odzież, książki, gry, zabawki, pamiątki i obrazy autorstwa naszych lokalnych artystów zasila się konto fundacji, a ta znowu przeznacza środki na różne akcje charytatywne - opowiada Daria Dąbek.