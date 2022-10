Niezwykła lekcja wf przy wykorzystaniu nowinek technicznych. Ruszyła akcja „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF”

– Głównym celem projektu jest zachęcenie dzieci do uprawiania sportu. Wykorzystujemy zainteresowanie dzieci nowinkami technologicznymi, ale jednocześnie staramy się przemycać sport. Każdy symulator, każde urządzenie wykorzystywane podczas „Kinder Joy of Moving Alternatywnych lekcji WF” właśnie temu służy. Pokazujemy, że przy użyciu technologii można się ruszać i być aktywnym dzieckiem. O to chodzi, by dzieci dbały o swoje zdrowie i czerpały radość – mówi Monika Pyrek, pomysłodawczyni akcji. W oficjalnym rozpoczęciu wydarzenia wziął udział zastępca burmistrza Dzielnicy Wilanów Artur Buczyński.

W pierwszym spotkaniu w SP nr 358 w Warszawie udział wzięli uczniowie z trzech szkół – oprócz SP 358 obecna była także młodzież z SP 300 i SP 400. Zajęcia były dofinansowane z budżetu Urzędu Dzielnicy Wilanów Miasta Stołecznego Warszawy, a oprócz Moniki Pyrek z młodzieżą spotkali się także inni znani polscy sportowcy, m.in mistrz świata w pływaniu Paweł Korzeniowski.

W ramach zajęć uczniowie, po wcześniejszej rozgrzewce, przez dwie godziny mają okazję ćwiczenia na wielu urządzeniach, m.in. ergometrach wioślarskich, trenażerach sportowych, refleksomierzach, rowerach stacjonarnych, specjalnych ściankach wspinaczkowych, czy symulatorach narciarskich. W trakcie akcji „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” używane są nowinki technologiczne, które mają zaciekawić dzieci. Do zajęć zawsze zachęcają znani sportowcy, tak jak we wtorek choćby Paweł Korzeniowski.