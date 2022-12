Niezwykłe ćwiczenia od Marka Plawgi na e-platformie Fundacji Moniki Pyrek

W e-platformie można znaleźć wiele bardzo ciekawych pomysłów na spędzanie wolnego czasu. Między innymi zestawy gier i zabaw, gotowe aktywne łamigłówki do ściągnięcia, planszówkę, zestawy zabaw na plaży, szerokie info o przepisach drogowych na rolki, rower, wrotki, a także zasady zachowania nad wodą, instruktaż jazdy na deskorolce. Naukę gry w badmintona, naukę gry w tenisa z Klaudią Jans-Ignacik, ćwiczenia jogi dla maluszków. Regularnie dodawane są także kolejne sporty, które przybliżają młodym ludziom gwiazdy, jak choćby wybitny reprezentant Polski w siatkówce Piotr Gruszka, czy lekkoatletyczny medalista mistrzostw świata Marek Plawgo.

Lekcja w wykonaniu Marka Plawgi skupia się na rozgrzewce, która jest urozmaicona w taki sposób, by przygotowywała nas nie tylko do wysiłku, ale także poprawiała elementy techniki czy rytmu biegowego. Do wspólnej zabawy, którą możemy wykonać np. w ogrodzie czy razem w trakcie szkolnych lekcji potrzebne będą płotki lub inne przeszkody, które mogą je imitować. Można ćwiczyć także bez żadnych dodatkowych przyrządów, wystarczy trochę improwizacji.