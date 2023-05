Niezwykły pokaz dla seniorów z Dziennego Domu Pobytu w Aleksandrowie Kujawskim [zdjęcia, wideo]

Norbert Gołębiewski to uczeń siódmej klasy Szkoły Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim. Od najmłodszych lat interesuje się historią i militariami. Na swoim koncie ma kilka sukcesów, jednak najważniejszy to tytuł tegorocznego laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Historii. Kilka innych pierwszych miejsc i wyróżnień w konkursach wojewódzkich to wisienka na torcie dla zdolnego ucznia aleksandrowskiej "Trójki".

W wolnych chwilach jeździ na rowerze i czyta książki, oczywiście historyczne i o religiach świata. Uczy się także języka rosyjskiego.

Od kilku lat zbiera militaria, ma już całkiem pokaźną kolekcję, a niemal każdego dnia dochodzi nowy przedmiot. Swoje zbiory prezentował koleżankom i kolegom ze szkoły, tym razem postanowił pokazać je seniorom z Dziennego Domu Pobytu w Aleksandrowie Kujawskim.