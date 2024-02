Niszczył ławki na trybunach. Wandal już w rękach inowrocławskich policjantów

Na miejsce został skierowany patrol. Tam funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie. Mundurowi ustalili rysopis sprawcy. Policjanci rozpoczęli jego poszukiwania. Na ul. Poznańskiej zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi. Patrol zatrzymał go. 18-latek trafił do policyjnego aresztu.

- Po wytrzeźwieniu nastolatek usłyszał zarzut uszkodzenia 12 krzeseł z trybuny. Mężczyzna przyznał się do chuligańskiego zachowania. Tłumaczył to zbyt dużą ilością wypitego alkoholu. Teraz może spodziewać się kary więzienia do lat 5 i z pewnością pokrycia kosztów zniszczonych krzeseł - mówi asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji

w Inowrocławiu.