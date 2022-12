Niż Brygida w Polsce - idzie prawdziwy atak zimy. Najpierw śnieżyce, a potem siarczysty mróz. Są ostrzeżenia IMGW

Szykuje się gwałtowne załamanie pogody w Polsce. A to za sprawą niżu o imieniu Brygida, który dotrze do Polski już w sobotę, 10. grudnia. Front przyniesie ze sobą śnieżyce, zawieje i zamiecie śnieżne, a w kolejnym tygodniu siarczysty mróz, nawet do -20 stopni. Sprawdź, jaka będzie pogoda w najbliższych dniach. Szczegóły na kolejnych stronach ---->

Karolina Misztal