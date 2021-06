Nowa grupa sportowa w Golubiu-Dobrzyniu – Zawsze do Celu. Możesz do niej dołączyć

- Grupa skierowana jest do wszystkich osób, które uprawiają jakąkolwiek formę aktywności fizycznej. Nieważne jest to czy biegasz, pływasz, jeździsz rowerem, konno, chodzisz itp.Przynależeć do naszej grupy może każdy, nieważny jest wiek, płeć, poglądy itp. Nie wymagamy też od każdej osoby aktywności w postaci udostępniania postów lub lajkowania ich, lecz do tego zachęcamy – czytamy w założeniach ekipy Zawsze do Celu.