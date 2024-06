Tak wygląda stadion w Golubiu-Dobrzyniu na finiszu modernizacji. Zobacz zdjęcia z realizacji inwestycji za 12,4 mln zł

Zobacz jak wygląda stadion w Golubiu-Dobrzyniu na finiszu modernizacji

Modernizacja stadionu została podzielona na 4 etapy. Na pierwszy zarezerwowano 18 miesięcy od podpisania umowy. Założono powstanie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią o wymiarach 100 na 64 metrów, a więc wymiarach boiska trzecioligowego, wyposażonego w system zraszania. Ponadto pojawiła się bieżnia poliuretanowa, która ma sześć torów na 400 metrów i na prostej osiem torów na 100 metrów. Do tego dochodzi też pozostała infrastruktura lekkoatletyczna czyli rzutnie (do rzutu oszczepem, dyskiem i młotem oraz do pchnięcia kulą) i skocznie (do skoku wzwyż, dal, o tyczce i trójskoku oraz rów). Jest też nowe ogrodzenie murawy i bieżni, oświetlenie i monitoring oraz elementy infrastruktury techniczno-instalacyjnej (instalacja wodociągowa do zraszania trawników i murawy, kanalizacja deszczowa oraz instalacja elektryczna z osprzętem do oświetlania stadionu i elektronicznego pomiaru czasu).