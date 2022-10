Nowa promocja w PKP Intercity potrwa do końca listopada 2022. Za tyle można kupić bilety

Sprzedaż miliona promocyjnych biletów w ramach Super Promo i Promo Plus jest ograniczona czasowo i potrwa do końca listopada.

PKP Intercity rozpoczęło nową promocję „Milion biletów w super cenach”. Pasażerowie będą mogli „upolować” bilet w bardzo korzystnych cenach.

Ceny podróży na popularnych trasach, np. między Warszawą a Krakowem, Trójmiastem, Katowicami i Poznaniem zaczynają się już od 19 zł. Także bilety kupione w ramach progu Promo Plus zapewniają dużo tańsze przejazdy – w tym przypadku za 28 zł. Z kolei podróże ze stolicy do Łodzi, Lublina czy Białegostoku są możliwe już za 14 zł.

Łowcy Promo w PKP Intercity

Sprzedaż miliona promocyjnych biletów w ramach Super Promo i Promo Plus jest ograniczona czasowo i potrwa do końca listopada. Aby ułatwić wyszukiwanie najtańszych biletów PKP Intercity udostępnia na swojej stronie internetowej zakładkę „Łowcy Promo” – tutaj można znaleźć najlepsze oferty, które pozwolą np. na szybki i ekonomiczny wypad do innego miasta.

- Wprowadzenie dynamicznego systemu sprzedaży i oferty Promo do kategorii IC oraz TLK przebiegło sprawnie i zakończyło się sukcesem. Spotkało się także z dużym zainteresowaniem i pozytywnym przyjęciem przez podróżnych. Aby zachęcić do jesiennych podróży po Polsce, wprowadzamy do sprzedaży milion promocyjnych biletów, które zapewnią naszym pasażerom możliwość jeszcze tańszych przejazdów. Co istotne, tańsze bilety będzie można zakupić na przejazdy wszystkimi kategoriami pociągów – mówi Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

Dużo więcej pasażerów

Dynamiczny system zarządzania cenami i oferta Promo obowiązują już we wszystkich kategoriach pociągów przewoźnika. Jako pierwsze, w lipcu 2021 roku, zostały nimi objęte pociągi ekspresowe, czyli przejazdy pociągami kategorii EIP oraz EIC. Z początkiem maja bieżącego roku dynamiczny system sprzedaży i oferta Promo zostały wprowadzone w kategoriach pociągów IC oraz TLK. Już pierwsze tygodnie funkcjonowania nowej oferty przyniosły pozytywne efekty. W maju pociągami przewoźnika podróżowało 5,26 mln osób – to blisko 30% więcej niż w maju 2019 roku, który do tej pory pozostaje rekordowym rokiem pod względem liczby przewiezionych pasażerów. Po 5 maja spółka zanotowała także wzrost w średnim zapełnieniu wagonów na wielu relacjach.

Oferta biletowa PKP Intercity została ujednolicona, a przewoźnik operuje spójnym systemem promocyjnym, w którym bilety zostały podzielone według pięciu progów promocyjnych: Super Promo, Promo Plus, Promo 45 (bilety tańsze o 45% od ceny bazowej), Promo 30 (tańsze o 30%) i Promo 15 (tańsze o 15%). Co istotne, oferta obejmuje przejazdy w pierwszej klasie – dzięki temu podróże w wyższym standardzie stały się bardziej przystępne. Wprowadzenie oferty Promo we wszystkich kategoriach pozwoliło na stworzenie puli ogólnodostępnych, atrakcyjnych cenowo biletów. Dynamiczny system zarządzania cenami to z kolei nasza odpowiedź na zmieniające się potrzeby społeczeństwa – żyjemy coraz szybciej, elastycznie zmieniamy plany i decyzje. To również krok w realizacji strategii rozwoju spółki, który jeszcze bardziej przybliży PKP Intercity do spełniania nowoczesnych i najwyższych standardów – wyjaśnia Tomasz Gontarz, Członek Zarządu PKP Intercity.

Dostępność poszczególnych biletów promocyjnych jest zależna od popularności danego pociągu. PKP Intercity zarządza liczbą promocyjnych biletów w poszczególnych progach cenowych w zależności od m.in. prognozowanej frekwencji, aktualnego stanu sprzedaży, tras przejazdu czy godzin odjazdu.

Taniej, gdy pociąg jedzie w mniej popularnych godzinach

Pule biletów w poszczególnych poziomach cenowych są limitowane, więc planując przejazd pociągiem cieszącym się bardzo dużą popularnością, warto zaplanować podróż z wyprzedzeniem i kupić bilety możliwie jak najwcześniej. Czasami wystarczy jednak wybrać pociąg o nieco mniej popularnej godzinie, by kupić dużo tańszy bilet. Dzięki ofercie Promo bilety w promocyjnych cenach na wszystkie pociągi PKP Intercity są dostępne na różnych etapach sprzedaży – po jej uruchomieniu, na kilkanaście dni przed podróżą, jak i na kilka dni przed odjazdem pociągu. Promocyjne bilety można kupić nawet w dniu podróży.

