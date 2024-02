Biedronka kontra Lidl. Bitwa cenowa w popularnych marketach - jedno masło miało aż 10 cen!

- Jak tu nie odnieść wrażenia, że się jest robionym w butelkę? - tak zaczyna opowiadać pani Teresa z Bydgoszczy. - Idę do dyskontu na moim osiedlu, leży pęczek pietruszki, a nad nim cena 1,99 zł. Sprawdzam dwa razy, bo większy niż zwykle. Innej ceny nie widzę. Idę zapłacić i nawet kasjerka się dziwi, że taki duży, bo zawsze są dużo mniejsze. Wbija kod i... niespodzianka. Mówi: „To jest rozmiar XL za 5,99 zł”. Gdybym wiedziała, nie wzięłabym pietruszki za prawie 6 zł! Myk polegał pewnie na tym, że wrzucili kilka małych między duże i dali cenę tańszego zestawu. Klient się nabiera, bo wybiera i kładzie do koszyka ładniejszy myśląc, że kosztuje 2 zł, a okazuje się, że trzy razy tyle! Dziwne, że jak nie zgadza się cena przy kasie, to zawsze na niekorzyść klienta.