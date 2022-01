Nowa wystawa w Muzeum Ziemi Chełmińskiej. Zobaczcie zdjęcia

Wystawa "Plakaty literackie" nawiązuje tematyką do wybranych dzieł literackich. Grafiki, których autorem jest Michał Stępień, inspirowane są utworami literackimi. Ich twórca przedstawia swoje wersje okładek, starając się przy tym oddać przesłanie utworów. W obszarze jego zainteresowania znajdują się głównie utwory, które zaliczyć można do klasyki literatury. Chce w ten sposób przywrócić pamięć o nich i zachęcić do ich lektury.