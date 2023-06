Nowe ekrany akustyczne przy autostradzie A1. Co za ulga! W gminie Włocławek będzie ciszej. Sprawdź lokalizacje

Na tę inwestycję mieszkańcy gminy Włocławek, mający domy w sąsiedztwie autostrady A1, czekali prawie 10 lat. Bo od oddania autostrady do użytkowania w 2014 roku, nie wiedzą, co to cisza, a ciągle słyszą szum. Zimą ten problem nie daje się tak mieszkańcom we znaki jak latem. Ale i zimą hałas wynikający z ruchu na autostradzie jest męczący.

Władze gminy Włocławek od początku zabiegały o dodatkowe ekrany akustyczne. Jeszcze, gdy wójtem była Ewa Braszkiewicz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przyznała, że ograniczenie oddziaływania hałasu komunikacyjnego w rejonie A1 w gminie Włocławek, a konkretnie między Nową Wsią a Dębicami, jest konieczne, bo notowane są przekroczenia i to nie tylko nocą, ale także w ciągu dnia.