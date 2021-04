Nowe emerytury zagrożone? Nadal nie ma projektu prezydenta. Co dalej z emeryturami stażowymi?

Na jakim etapie jest wprowadzenie emerytur stażowych cały czas sprawdza "Solidarność", której bardzo zależy na ich wprowadzeniu. Jednak, jak informuje money.pl, związkowcy powoli tracą cierpliwość do projektu prezydenta i jeśli wkrótce nie pojawi się konkretna oferta, to sami złożą w Sejmie własny projekt ustawy w tej sprawie.

Wcześniej "Fakt' informował, że na biurku prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego jest propozycja, by wprowadzenie emerytur stażowych znalazło się w programie PiS - Nowy Ład.

Emerytury stażowe to temat gorący przynajmniej od kilku miesięcy. Ich wprowadzenie obiecał prezydent, Andrzej Duda. Mówił o tym m.in. w czasie kampanii wyborczej latem ubiegłego roku.

"Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych apeluje do Pana o podjęcie działań na rzecz wprowadzenia tzw. emerytur stażowych. Oczekujemy, że to rozwiązanie znajdzie m.in. w prezentowanym przez Pana Partię Nowym Polskim Ładzie (punkt „Złota jesień życia”)" - czytamy w piśmie do Jarosława Kaczyńskiego, które cytuje "Fakt".

W OPZZ liczą, że kluczową decyzję ws. emerytur stażowych podejmie Jarosław Kaczyński i włączy tą propozycję do swojego nowego programu.