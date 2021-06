Nowe obostrzenia od 6 czerwca. Rząd luzuje część restrykcji. Takie są zmiany na czerwiec 2021

- Od kilku tygodniu decydujemy się na luzowanie obostrzeń, a liczba nowych przypadków nie wzrasta. Znacząco spadła też liczba zgonów. To dobre informacje - podkreśla minister zdrowia, Adam Niedzielski. - Pandemia odpuszcza we wszystkich obszarach. Widać to m.in. na podstawie hospitalizacji - dodał.