Mariusz Kałużny o liście posłów Zjednoczonej Prawicy do premiera: "Niemal 40 proc. się nie zaszczepiło. Reprezentujemy Polaków"

Ośmiu posłów oczekuje od premiera „pilnego uchylenia przepisów rozporządzenia umożliwiających przedsiębiorcom weryfikację statusu szczepiennego ich klientów". Bunt na pokładzie?

Z naszej strony nie ma żadnego buntu. Od wielu miesięcy prosimy o dialog i dyskusję w tej sprawie. Po to założyliśmy parlamentarny zespół do spraw sanitaryzmu, do którego zapraszamy fachowców, lekarzy i różnych specjalistów od spraw społecznych i gospodarczych. Uważamy, że trzeba dyskutować jakie rozwiązania w walce z covidem są dobre, a jakie nie.

Nikt nie lekceważy epidemii – jest to groźna choroba i ludzi trzeba leczyć. Ale niektóre rozwiązania, jak choćby to, żeby pracodawca mógł sprawdzić, czy pracownik jest zaszczepiony, a także sam przymus szczepień, nie są dobre dla naszego społeczeństwa. Nie poprawią one sytuacji epidemiologicznej, bo osoby zaszczepione również zarażają.