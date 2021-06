Nowe przepisy o grupach producentów rolnych. Projekt ustawy przyjęty

"Nowe przepisy mają zwiększyć konkurencyjność grup na rynku", stwierdza resort rolnictwa. Wczoraj (29.06) Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przedłożonej przez ministra Grzegorza Pudę.

Zmniejszono obowiązkowy poziom wielkości wyprodukowanych produktów lub grupy produktów, jaka musi zostać sprzedana do grupy producentów rolnych – z co najmniej 80% do co najmniej 70%. Obowiązkiem tym objętych będzie co najmniej 90% producentów rolnych zrzeszonych w grupie, zamiast dotychczasowych 100%, wskazuje ministerstwo rolnictwa.

Kolejne rozwiązania dotyczą możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej i wyłączenie związków grup producentów z obowiązku składania prezesowi ARiMR rocznego sprawozdania finansowego.

Nowela przewiduje także 90-dniowy termin na wydanie przez dyrektora oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa decyzji o uznaniu grupy producentów rolnych oraz zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonania wpisu grupy do rejestru grup.

Wprowadzono również: