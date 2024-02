Nowe świadczenie wspierające czy świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna? Oto co się bardziej opłaca

Nowe świadczenie wspierające czy świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna? Wielu mieszkańców regionu będzie miało dylemat co wybrać. Wszystko zależy od wysokości przyznanego świadczenia wspierającego.

Świadczenie wspierające to nowa forma pomocy dla osób z niepełnosprawnością. Obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku. Jest przyznawane bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat. Wniosek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak zanim to zrobimy, warto przemyśleć, która pomoc będzie finansowo korzystniejsza: czy nowe wsparcie z ZUS-u czy do tej pory wypłacane przez organ gminy świadczenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. - Nie można łączyć obu tych świadczeń. Trzeba się zdecydować: albo świadczenie wspierające, albo świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek, zasiłek dla opiekuna – mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jak ustalić wysokość należnego świadczenia wspierającego?

W przypadku świadczenia pielęgnacyjnego sprawa jest jasna. Jest to jednakowa kwota dla wszystkich. Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie pielęgnacyjne wynosi o 2988 zł. Jest ono wyższe aż o 530 zł w porównaniu do kwoty obowiązującej w 2023 roku. Wtedy było to 2458 zł.

Inaczej sprawa wygląda z nowym świadczeniem wspierającym, gdyż tu nie ma jednej stałej kwoty dla wszystkich wnioskujących. Maksymalnie może ono wynieść 3495 zł (tj. 220 proc. renty socjalnej, która obecnie wynosi 1588,44 zł). Minimalna kwota to 635 zł (tj. 40 proc. renty socjalnej). To stawki obowiązujące do 29 lutego br., bo po tegorocznej waloryzacji będą one wyższe. Aby poznać kwotę świadczenia wspierającego, trzeba spojrzeć na liczbę punktów w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydanej przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). W zależności od liczby przyznanych punktów w skali potrzeby wsparcia świadczenie wspierające będzie wynosić: od 95 do 100 punktów - 220 proc. renty socjalnej (do 29 lutego br. jest to kwota 3495 zł),

od 90 do 94 punktów - 180 proc. renty socjalnej (do 29 lutego br. jest to kwota 2859 zł),

od 85 do 89 punktów - 120 proc. renty socjalnej (do 29 lutego br. jest to kwota 1906 zł),

od 80 do 84 punktów - 80 proc. renty socjalnej (do 29 lutego br. jest to kwota 1271 zł),

od 75 do 79 punktów - 60 proc. renty socjalnej (do 29 lutego br. jest to kwota 953 zł),

od 70 do 74 punktów - 40 proc. renty socjalnej (do 29 lutego br. jest to kwota 635 zł).

Świadczenie będzie podwyższane z urzędu wraz z waloryzacją renty socjalnej.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające?

Krystyna Michałek wyjaśnia, że samo złożenie wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia do WZON-u nie wstrzymuje wypłaty świadczenia dla opiekuna. - Można złożyć wniosek, poczekać na wydanie decyzji i wtedy zastanowić się co będzie korzystniejsze. Należy przy tym pamiętać, że decyzja Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydawana jest na okres, na który dana osoba ma ustaloną niepełnosprawność, tj. określony w orzeczeniu o niepełnosprawności, nie dłuższy niż 7 lat - dodaje Krystyna Michałek. Osoby, którym Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) wydał decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na uprawniającym poziomie, mogą złożyć wniosek do ZUS-u o świadczenie wspierające (druk SWN). Składa się go drogą elektroniczną poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Co ważne, jeśli taki wniosek zostanie złożony przez osobę z niepełnosprawnością lub osobę upoważnioną do jej reprezentowania, a opiekun osoby z niepełnosprawnością jest uprawniony do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, to wypłata świadczenia przez organ gminy, zostanie wstrzymana z mocy prawa.