Nowe świadczenie wspierające można łączyć z innymi świadczeniami? Mamy odpowiedź ZUS

Ponad 8000 wniosków o świadczenie wspierające złożyli mieszkańcy regionu. WZON w Bydgoszczy wydał już kilkadziesiąt decyzji. W marcu w teren ruszą zespoły wyjazdowe. Czytelnicy pytają o możliwość pobierania nowego świadczenia wspierającego wraz z innymi świadczeniami z ZUS.

Świadczenie wspierające to nowa forma pomocy. Obowiązuje od 1 stycznia 2024 roku. Jest przyznawane bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat.

Komisje w terenie, by było łatwiej na nie dotrzeć

Starania o świadczenie wspierające należy zacząć od złożenia wniosku do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Do tej pory w naszym regionie takich wniosków złożono ponad 8000. Dziennie jest ich 150-200. Kilkanaście posiedzeń komisji już się odbyło i wnioskodawcy otrzymali decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia z liczbą przyznanych punktów. Są osoby, które dostały 30 punktów, jak również takie z ponad 90 punktami. Wkrótce WZON będzie wydawał znacznie więcej decyzji. W marcu ruszą zespoły wyjazdowe, które będą odwiedzać w domach osoby niebędące w stanie dojechać na komisję.

- Utworzone zostaną również oddziały terenowe w powiatowych zespołach orzekania o niepełnosprawności, gdzie będą mogły się odbywać komisje. Niektórzy samorządowcy, na przykład starosta żniński, bardzo się angażują w realizację tego zadania. Choć w Żninie nie ma powiatowego zespołu, to starosta na nasze potrzeby udostępni nam pomieszczenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Oddziały terenowe będą też w innych miejscowościach regionu, m.in. w Świeciu i Brodnicy. Natomiast w delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu już czeka na nas pomieszczenie, gdzie będą odbywały się komisje - informuje Paweł Bednarski, przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bydgoszczy. Wszystkie te działania są podejmowane po to, by wnioskodawcy nie musieli specjalnie jechać na komisję do Bydgoszczy, tylko mogli stawić się przed nią bliżej swojego miejsca zamieszkania.

- Jeśli tylko osoba niepełnosprawna jest w stanie samodzielnie lub przy pomocy opiekuna dotrzeć na komisję, to zachęcamy do tego - mówi Paweł Bednarski.

Apeluje również, by zwracać uwagę, czy składany wniosek jest kompletny. Do tej pory WZON w Bydgoszczy odrzucił ponad 350 wniosków ze względu na braki formalne, np. brak podpisu czy załączonego orzeczenia o niepełnosprawności. Do wszystkich tych osób wysłano zawiadomienia o uzupełnienie braków formalnych.

Świadczenia z ZUS można łączyć

Czytelnicy pytają o możliwość pobierania nowego świadczenia wspierającego wraz z innymi świadczeniami. Zadzwoniła do nas pani Mariola z Bydgoszczy: - Moja mama ma ponad 80 lat. Pobiera rentę rodzinną oraz 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dostaje też dodatek pielęgnacyjny. Jeśli otrzyma świadczenie wspierające, czy trzeba będzie z renty rodzinnej, 500 plus oraz dodatku pielęgnacyjnego zrezygnować? Czy należy z głosić to do ZUS? - pyta Czytelniczka. Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, odpowiada, że mama Czytelniczki nie musi rezygnować ze świadczeń wypłacanych przez ZUS w sytuacji, gdy ZUS przyzna jej prawo do świadczenia wspierającego. Pobieranie świadczeń z ZUS-u takich jak np. renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny czy świadczenie uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie ma wpływu na prawo do świadczenia wspierającego.

- Co ważne, świadczenie wspierające nie wpływa na próg uprawniający do świadczenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Warto wspomnieć, że do końca lutego próg wynosi 2157,80 zł brutto. Od 1 marca 2024 roku próg ten wzrośnie. Maksymalna kwota świadczenia pozostaje jednak bez zmian - 500 zł „na rękę” - mówi Krystyna Michałek.

Trzeba wybrać co się bardziej opłaca

Świadczenie wspierające dedykowane jest bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat, a nie jak to było w przypadku świadczeń wypłacanych przez organ gminy – dla opiekuna. Zanim złożymy wniosek do ZUS-u o świadczenie wspierające, warto przemyśleć, która pomoc będzie finansowo korzystniejsza, czy nowe wsparcie z ZUS-u czy do tej pory wypłacane przez organ gminy świadczenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Nie można łączyć obu tych świadczeń. Trzeba się zdecydować albo świadczenie wspierające albo świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek, zasiłek dla opiekuna.