Nowicki i Fajdek przed kolejnym celem. "Będziemy walczyć"

Dziś bohaterowie pierwszych dni światowego czempionatu – mistrz świata Paweł Fajdek i wicemistrz Wojciech Nowicki są już na urlopach. Młociarz InPost Team podkreśla, że ostatnie miesiące przygotowań kosztowały go bardzo wiele.

– Czas od igrzysk olimpijskich do mistrzostw świata w Eugene był bardzo intensywny. Dużo czasu spędzałem na zgrupowaniach, więc teraz chciałem odpocząć chwilę z rodziną. Byłem bardzo stęskniony za żoną i dziećmi. Od dawna marzył mi się krótki wypad gdzieś w Polskę z rodzinką – mówi Nowicki, którego pasją jest jeżdżenie motocyklem. W wolnym czasie nie odmawia sobie tej przyjemności.

Sport na najwyższym poziomie kosztuje bardzo dużo wyrzeczeń, co podkreślają najlepsi młociarze świata.

– Niestety, nie da się trenować na tym najwyższym poziomie i spędzać czasu z rodziną. Jasne, są momenty w ciągu roku, kiedy można to zrobić, ja w tym roku na przykład na tydzień zabrałem rodzinę do Portugalii, gdzie fajnie spędziliśmy czas, a jednocześnie trenowałem, ale to krótki czas. Córka rośnie, ma coraz więcej problemów, we wrześniu rozpocznie szkołę i wszystko to spada na moją żonę. Bardzo się cieszę, że jest wyrozumiała i miejmy nadzieję, że jeszcze te parę lat wytrzyma, bo przecież nie mogę myśleć o zakończeniu kariery, kiedy jest dobrze – mówi Fajdek.