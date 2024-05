Nowo wybrani radni Grudziądza po ślubowaniu: "To wyjątkowy dzień. Podniosła chwila". Zobacz zdjęcia

Dorota Kupis z Sojuszu Obywatelski Grudziądz : - Trochę jestem zestresowana, ale przede wszystkim zaszczycona. Do tej pory nie mogę uwierzyć, że zostałam wybrana na radną, że miałam takie poparcie. To dla mnie ogromne wyzwanie. Z racji mojej pracy zawodowej (przyp. red. lekarz) chciałabym zająć się przede wszystkim profilaktyką zdrowotną, aby nasi mieszkańcy byli zdrowi.

"Od swoich wartości nie odstąpię"

Roman Sarnowski z Nowej Drogi. Czasu Grudziądza: - To podniosła uroczystość, nowy etap w moim życiu. Długo na to pracowałem i wyborcy mi zaufali. Będę realizował to czego ode mnie oczekują wyborcy.