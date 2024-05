Prezydent Grudziądza i radni złożyli ślubowanie. Jest nowy przewodniczący Rady Miejskiej Grudziądza. Mamy zdjęcia

- To wielki zaszczyt dla mnie, że mogę stanąć przed wami jako nowo zaprzysiężony prezydent Grudziądza. Obiecuję, że uczynię wszystko aby nie zawieść oczekiwań i pokładanych w mojej prezydenturze nadziei. Przed nami nowy rozdział, nowa kadencja. Z pewnością będzie to czas na realizację kolejnych wyzwań gdy Grudziądz będzie mógł pozyskać nowe środki europejskie. Aby im sprostać musimy współpracować - mówił do zebranych na sali sesyjnej Maciej Glamowski po zaprzysiężeniu.