Nowy film powstanie w Bydgoszczy i Sępólnie Krajeńskim? Zobaczcie nasz materiał wideo

- To będzie kryminał. Ktoś zginie! - mówi o swoim nowym filmie Maciej Hydr. I zdradza też, że przeniesie się z aktorami w czasie do 1979 roku. - Będę więc znów potrzebował rekwizytów z epoki PRL-u - mówi reżyser. A nawiązuje do swojej ostatniej produkcji. Sporo rekwizytów użytych w filmie Radiostory pochodzi właśnie z muzeum PRL z Sępólna Krajeńskiego. - Zaangażowaliśmy tam też sporo statystów - mówi Maciej Hydr.