Nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości od kwietnia 2023. Będą kontrole i kary

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne to dokument poprzedzony audytem. Określa zapotrzebowanie na energię niezbędną do użytkowania budynku, zarówno na ogrzewanie, ciepłą wodę, jak i wentylacje oraz klimatyzacje. W przypadku budynków niemieszkalnych szacowane są też potrzeby energetyczne obiektu dotyczące oświetlenia.

Kto musi posiadać świadectwo energetyczne od 2023 roku?

Kiedy wymagane jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne będzie wymagane jako załącznik do umowy najmu lub sprzedaży w formie aktu notarialnego. Co ważne, trzeba je mieć także przy wynajmie mieszkania w bloku. Właściciel będzie musiał je sporządzić przy nowych umowach najmu . Nie dotyczy to umów zawartych przed wejściem nowych przepisów w życie.

Kto nie musi posiadać świadectwa energetycznego?

Kto może sporządzać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Kto zleca sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej?

Jak wygląda świadectwo charakterystyki energetycznej?

Ile jest ważne świadectwo energetyczne?

Jakie kary za brak świadectwa energetycznego?

Za niedostarczenie paszportu energetycznego grozi grzywna 5 tys. zł Karze podlegają też osoby reprezentujące jednostkę fizyczną, np. pośrednicy. Najemcy zyskali możliwość wezwania właściciela mieszkania do dostarczenia paszportu w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Ma on 2 miesiące na dostarczenie dokumentu.

Kontrole systemu ogrzewania i klimatyzacji

Ile kosztuje świadectwo energetyczne?

Średni koszt to około 400-500 zł. W dużych miastach ceny dochodzą do 800 zł. Jeśli nieruchomość jest duża to stawki wzrastają nawet do 1000 zł.