Nowy samochód dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrockach. Zobacz zdjęcia

NOWE Futbol w tv na miarę XXI wieku? Monopol TVP podczas UEFA Euro 2020

PIŁKA NOŻNA. Wszystkie mecze UEFA Euro 2020 w Polsce pokaże tylko Telewizja Polska - publiczny nadawca nie odsprzedał nikomu praw do transmisji. TVP zapłaciło za to wielkie pieniądze, ale odbije sobie rekordowymi kwotami za spoty reklamowe. Co czeka kibiców tego lata?