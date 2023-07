Nożownik zaatakował w Łabiszynie w powiecie żnińskim. Ranny 32-latek. Sprawca sam zgłosił się na policję

Sceny, jak z filmu, rozegrały się na ul. Sienkiewicza w Łabiszynie w niedzielne popołudnie, 16 lipca 2023. Była godzina 16.55, gdy zaatakował nożownik.

- Mężczyzna w wieku 39 lat zaatakował nożem 32-latka - mówi nam mł. asp. Katarzyna Leszczyńska-Krawczyk, pełniąca obowiązki rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Żninie.

Sprawca zranił go w szyję i twarz. Pokrzywdzonemu pomogła kobieta, która akurat tamtędy przechodziła i widziała zajście. Wyrwała nóż napastnikowi. Winowajca uciekł. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, udzielili poszkodowanemu niezbędnej pomocy do czasu przyjazdu karetki. Decyzją ratowników 32-latek został przetransportowany do szpitala. Policja przez kilka godzin szukała sprawcy. Wreszcie, krótko przed północą, 39-latek sam zgłosił się na policję. Został zatrzymany. Trafił do aresztu. Przed przesłuchaniem musi jednak wytrzeźwieć.