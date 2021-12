Obrady kapituły były gorące. Wybraliśmy sportowca, trenera i klub 2021 roku

Jak co roku - wybieraliśmy najlepszych w regionie. Tych, którzy zachwycali nas formą na międzynarodowych arenach, dostarczając nam niezapomnianych emocji. Kandydatów do tych wyróżnień wybraliśmy już wcześniej, a konkurencja była duża. To nie może dziwić, wszak w tym roku mieliśmy igrzyska olimpijskie w Tokio, w których ze świetnej strony zaprezentowały się przedstawicielki z regionu. Dodatkowo nominowaliśmy trenerów i trenerki oraz kluby.

Nasze nominacje przekazaliśmy w ręce kapituły, którą tworzyli: Marcin Drogorób, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Pomorza i Kujaw, Eryk Hełminiak, szef redakcji sportowej Polskiego Radia Pomorza i Kujaw oraz dziennikarze Gazety Pomorskiej: Magdalena Zimna, Joachim Przybył i Dariusz Knopik.

Obrady kapituły były gorące, padała różna argumentacja w dyskusji dotycząca osiągnięć, na przykład: jak zmierzyć sukces indywidualny z tym osiągniętym w załodze, osadzie czy drużynie; czy medal olimpijski waży tak samo w różnych różnych konkurencjach; jak traktować osiągnięcia sportowców, którzy na igrzyskach nie występowali, a mogli pochwalić się sukcesami w innych zawodach. Trwały przekonywania na różne sposoby. W końcu udało się zsumować wszystkie głosy i ustalić kolejność.