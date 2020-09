Od 1 września dojedziemy autobusem z Wąbrzeźna do Grudziądza. Uwaga, w autobusach są kamery!

Mieszkańcy Wąbrzeźna pojadą autobusem do Grudziądza

Od 1 września zostaje uruchomione komercyjne, bezpośrednie połączenie autobusowe Wąbrzeźno - Grudziądz. Autobus odjeżdża z przystanku przy ul. 1 Maja 51 w Wąbrzeźnie o g. 8, a wraca o g. 14 z dworca autobusowego w Grudziądzu.

Jak informuje powiat wąbrzeski, połączenie to zostało uruchomione z inicjatywy Zarządu Powiatu w odpowiedzi na liczne głosy mieszkańców, którzy wnioskowali o takie połączenie.

Co ważne, wskazany autobus firmy PKS Grudziądz Sp. z o.o. z Wąbrzeźna do Grudziądza będzie wyjeżdżał bezpośrednio po przyjeździe do Wąbrzeźna autobusów wracających z miejscowości z terenu powiatu wąbrzeskiego, aby mieszkańcy nie musieli długo oczekiwać na autobus do Grudziądza.