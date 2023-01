Od 2023 roku PUE ZUS obowiązkowe dla płatników składek. Oto jak ZUS pomoże tym, którzy nie mają konta w ZUS Małgorzata Wąsacz

Od początku tego roku posiadanie aktywnego profilu na PUE jest już ustawowym obowiązkiem dla wszystkich płatników składek także zatrudniających do pięciu pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie ZUS Oddział w Bydgoszczy

Do 30 grudnia 2022 roku wszyscy płatnicy składek mieli czas, aby założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS lub upoważnić kogoś do dostępu do roli płatnika na PUE ZUS. Jeśli tego nie zrobili, ZUS z urzędu założy im taki profil.