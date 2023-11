Od grudnia wcześniejsi emeryci i renciści mogą sobie więcej dorobić. Oto nowe limity

- Jest to o ponad 132 zł miesięcznie więcej niż dotychczas. Jeśli jednak miesięczny przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli kwotę 9353,50 zł brutto, to wypłata świadczenia może zostać zawieszona – mówi Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Nowe limity obowiązują od 1 grudnia do końca lutego 2024 roku. Są wyższe niż dotychczasowe. Tak więc wcześniejsi emeryci i renciści bez żadnych konsekwencji będą mogli miesięcznie dorobić do kwoty 5036,50 zł brutto, co stanowi 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Oni mogą sobie dorabiać bez ograniczeń

Są osoby, które mogą sobie dorabiać bez ograniczeń. To emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Jest jeden wyjątek od tej reguły, gdy ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, wynoszącego od marca tego roku 1588,44 zł brutto. Jeśli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury, to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.