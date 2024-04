Od kwietnia 2024 roku wyższe odszkodowania z ZUS-u za wypadek w pracy i chorobę zawodową. Oto nowe stawki

Największą liczbę poszkodowanych stanowiły osoby w przedziale wieku od 50 do 59 lat. Najbardziej "wypadkową" branżą było przetwórstwo przemysłowe i budownictwo. Jak ustalili inspektorzy pracy, do wypadków dochodziło głównie z tzw. przyczyn ludzkich (np. niewłaściwe zachowanie się pracownika czy nieużywanie przez niego sprzętu ochronnego) i organizacyjnych. Podobnie jak w latach poprzednich najmniej wypadków przy pracy wydarzyło się z tzw. przyczyn technicznych (np. wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne).

- W 2023 roku w regionie 14 pracowników zginęło w wypadkach w pracy, 33 doznało ciężkich obrażeń ciała, a 63 lżejszych obrażeń. Ok. 87 proc. ogółu poszkodowanych stanowili mężczyźni (96 osób), natomiast prawie 13 proc. to kobiety (14 osób) - mówi Dariusz Lewandowski, p.o. nadinspektora pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Bydgoszczy.

Kiedy należy się jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej jest najpopularniejszym świadczeniem wypadkowym. Mogą się o nie ubiegać osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym, które z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznały uszczerbku na zdrowiu. W niektórych przypadkach mogą otrzymać odszkodowanie nawet dwa razy, gdy stan zdrowia pogorszył się o co najmniej 10 proc. i jest następstwem wcześniejszego wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Prawo do odszkodowania mają także uprawnieni członkowie rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Zdarzają się także wyjątkowe sytuacje, gdzie ZUS wypłaci odszkodowanie osobom, za które nie jest odprowadzana składka wypadkowa. Dotyczy to np. ucznia, który uległ wypadkowi na lekcji wychowania fizycznego. Jednak w takiej sytuacji wypłata odszkodowania zależy od tego, czy z tytułu tego wypadku zostanie orzeczona całkowita niezdolność do pracy.

Od kwietnia br. roku wyższe są jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 kwietnia do 31 marca 2025 roku za jeden procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ZUS wypłaci 1431 zł. Np. gdy lekarz orzecznik ustali 5-procentowy uszczerbek na zdrowiu, to odszkodowanie wyniesie 7155 zł.

- Jeżeli lekarz orzecznik ZUS ustali tylko sam uszczerbek na zdrowiu bez całkowitej niezdolności do pracy, to odszkodowania ZUS nie wypłaci. Wypadki w szczególnych okolicznościach dotyczą nie tylko uczniów, ale i na przykład ławnika w sądzie czy wolontariusza. To mogą być też wypadki, gdy ratujemy czyjeś życie i zdrowie od grożącego niebezpieczeństwa takiego jak powódź czy pożar - zaznacza Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego kwota jednorazowego odszkodowania od kwietnia wynosi 25 044 zł. Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas wypłacona zostanie kwota 128 799 zł. Natomiast jeśli do świadczenia uprawniony jest członek rodziny inny niż małżonek lub dziecko, wtedy odszkodowanie wyniesie 64 399 zł. Zaś w sytuacji, gdy prawo do zadośćuczynienia mają równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas jest to już 128 799 zł, które ulega zwiększeniu o kwotę 25 044 zł na każde z tych dzieci. Odszkodowanie ustalone w łącznej kwocie dzieli się wówczas w równych częściach między uprawnionych.