Od lipca 2023 roku nowe kwoty wolne od podatków i darowizn. Więcej możemy dostać od bliskich

Obecnie w przypadku darowizn i spadków obowiązują trzy tzw. grupy podatkowe obejmujące różne kategorie osób i różne kwoty wolne od podatku.

Do pierwszej grupy należy najbliższa rodzina:

dziadkowie,

rodzice,

rodzeństwo,

dzieci.

Darowizny są w niej co do zasady zwolnione z opodatkowania. W nieprzekraczalnym terminie sześciu miesięcy trzeba jednak zgłosić do urzędu skarbowego otrzymanie każdej darowizny, której wartość przekracza 10 434 zł. Ta kwota według uchwalonej ustawy ma od 1 lipca zostać podniesiona niemal czterokrotnie - do 36 120 zł.

W drugiej grupie podatkowej, która obejmuje dalszą rodzinę, np. wujków czy ciocie, wartość darowizny zwolnionej z podatku to 7 276 zł. Ustawa przewiduje zwiększenie jej do 27 090 zł.

Dla trzeciej grupy, do której zaliczają się wszyscy pozostali darczyńcy i spadkodawcy, kwota wolna wynosi obecnie 4 902 zł. Ustawa przewiduje, że ma to być 18 060 zł.