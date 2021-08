Od września nowy kanon lektur w szkołach. Co teraz będzie czytać młodzież?

Maria Mazurkiewicz, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty i polonistka uważa, że w dyskusji nad kanonem lektur, należałoby przeanalizować kolejne jego zmiany na przestrzeni kilkunastu lat. Wówczas okazałoby się, że są pozycje cyklicznie powracające (do najczęściej powracających, usuwanych lub przesuwanych należą teksty Melchiora Wańkowicza) lub że niektóre z nich przestały być lekturami obowiązkowymi już wiele lat temu.

- Zestaw obowiązkowy to oczywiście minimum pozwalające dobrać teksty na egzaminach zewnętrznych – mówi Maria Mazurkiewicz. - Nie odważyłabym się wskazać go jako minimum wiedzy kulturowej młodego człowieka przechodzącego przez kolejne etapy edukacji. Do tego służy zarówno zestaw uzupełniający, jak i wszelkie tytuły, które za ważne uzna nauczyciel. Sama, gdy pracowałam w szkole, z uporem mobilizowałam uczniów do czytania „Mistrza i Małgorzaty” (obecnie w uzupełniających), „Moralności pani Dulskiej” czy „Rozmów z katem”, mimo że w kanonach dawno ich nie było. Nie wyobrażam sobie, by użytkownik kultury nie znał Biblii i mitologii greckiej i rzymskiej (usunięcie z zakresu rozszerzonego tej drugiej stanowi zapewne przypieczętowanie smutnego stanu faktycznego – ograniczenia się do znajomości fragmentów). Bez nich nikt nie zrozumie europejskich kodów kulturowych, będzie patrzył na dzieła sztuki jak na teksty kultury Inków.