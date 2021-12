Odblaskowe barwy radiowozów będą w pierwszym kwartale przyszłego roku. Najnowszy w Osiu jeszcze jest srebrno-niebieski

Destiny 2 – wydarzenie i dodatek Bungie 30th Anniversary już dziś. Sprawdź zawartość, cenę, zwiastun i godzinę premiery

Już dziś premiera najnowszego DLC do Destiny 2 z okazji 30 urodzin Bungie. To gratka dla fanów Destiny i okazja do powrotu do gry, jeśli zrobiliście sobie...