Odwołują pociągi, żeby przepuścić węgiel. Czy też na Kujawach i Pomorzu?

Porty w Szczecinie i w Świnoujściu biją w tym roku rekordy przeładunków importowanego węgla. Przez pierwsze dziewięć miesięcy bieżącego roku przeładowano dwa razy więcej tego towaru niż w całym 2021 roku. Rok temu było to 815,5 tysięcy ton, teraz już 1670,8 tysięcy ton.

- Potencjał portu to 670 tys. ton na miesiąc - liczone dla całej grupy przeładunkowej, a zatem jest tu wliczony też koks, antracyt, brykiety, grysik, koksik oraz miał - wyjaśnia gs24 Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

- Czas trwania wyładunku węgla z dużych statków (powyżej 20 tys. ton ładunku) - w zależności od miejsca - nabrzeża wyładunku w porcie Szczecin od 3 do 14 dni, a w porcie Świnoujście od 3 do 6 dni. Port Szczecin to port uniwersalny, natomiast port Świnoujście nastawiony bardziej na ładunki masowe.