Ofiary księdza Mirosława K. z Bydgoszczy szukają sprawiedliwości po latach

W 2013 roku, decyzją kurii, ksiądz Mirosław K. został odwołany z funkcji proboszcza na Osowej Górze i trafił do parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników. Jako kapelan miał obsługiwać szpital miejski, hospicjum oraz wspierać księży w parafii.

Jak się dowiedzieliśmy, kilka lat temu, kiedy za sprawą fundacji „Nie lękajcie się” zrobiło się głośno o przypadkach molestowania nieletnich w Kościele katolickim, do bydgoskiej kurii, a konkretnie do pełnomocnika ds. ochrony dzieci i młodzieży, zaczęły zgłaszać się nowe ofiary księdza Mirosława K. Informowały o faktach i o czynach, które miały miejsce wcześniej, a o których – jak zapewnia ks. kanclerz Grzegorz Nowak – kuria nic nie wiedziała. Pełnomocnik kurii zgłaszał je do prokuratury.

Ksiądz K. miał dopuszczać się czynów pedofilskich wobec kilku chłopców do 15 roku życia i powyżej od czasu powstania diecezji bydgoskiej (2004 rok – przyp. red.).

– Osoby, które do tej pory zgłosiły się do kurii z oskarżeniem wobec ks. Mirosława K., nie pochodziły z parafii „Męczenników” – zapewniają w bydgoskiej kurii.

]Tymczasem były ministrant, który przez dziewięć lat gorliwie służył przy ołtarzu, a w ubiegłym roku ukradł z kościoła dwa kielichy i stuły, należał właśnie do parafii „Męczenników”. Tam dokonał kradzieży. W ubiegłym tygodniu w sądzie wskazał właśnie księdza Mirosława K. jako tego, który przed laty miał dopuść się wobec niego tzw. innych czynności seksualnych.