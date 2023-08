Oficjalne otwarcie tuż-tuż. Ale w Powiatowym Centrum Zdrowia we Włocławku pacjenci już się leczą

Jak się jednak okazuje, nie do wszystkich przychodni we Włocławku dotarły informacje o przeniesieniu na ulicę Szpitalną poradni z innych punktów miasta. - Otrzymałem skierowanie do poradni dermatologicznej - mówi Czytelnik. - Próbowałem zarejestrować się do dermatologa w "mojej" przychodni, gdzie także przyjmują specjaliści, ale dowiedziałem się, że do końca roku nie takiej ma możliwości. Ale poradzono mi, żebym spróbował szczęścia w... poradni dermatologicznej przy ul. Stodólnej. Przyjechałem na ulicę Stodólną, ale drzwi do poradni dermatologicznej były zamknięte, a na drzwiach wisiała kartka, że poradnia ta została przeniesiona do Powiatowego Centrum Zdrowia przy ul. Szpitalnej.

Jak się dowiedzieliśmy, w Powiatowym Centrum Zdrowia z zarejestrowaniem się do dermatologa nie było problemów. W kolejce do rejestracji po pobraniu biletu z numerem Czytelnik czekał kilkanaście minut. Ale przyznaje - rejestracja odbywa się w doskonałych warunkach, w szklanych boksach, gdzie pacjent ma zapewnione miejsce siedzące i treść rozmowy nie przenika do niepowołanych uszu.