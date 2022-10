Ogólnopolski Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej w Barcinie już wkrótce [zapowiedź]

Festiwal Forma w Barcinie to prawdziwa uczta dla ludzi, którzy lubią zarówno piękną muzykę, jak i niebanalne teksty autorstwa znanych postaci świata muzyki i literatury, ale także własne, napisane często przez wokalistów występujących na scenie.

Festiwalowy konkurs trwa trzy dni. Podczas pierwszych dwóch prezentują się uczestnicy. Trzeciego dnia, podczas koncertu laureatów prezentują się najlepsi, ogłaszani są zwycięzcy i osoba, która otrzyma Grand Prix.

- Podczas konkursowych prezentacji wykonawcy, zakwalifikowani do udziału w przedsięwzięciu mają możliwość zamanifestowania własnej wrażliwości, światopoglądu w najefektowniejszej, bo muzyczno-literackiej formie. Forma to swoista „ucieczka” do świata sztuki od często nieciekawej i przykrej rzeczywistości, ma także zwyczajnie w świecie sprawić innym przyjemność, a jednocześnie uczyć się jak kochać, współczuć, jak szukać szczerej relacji, sensu i prawdy - zapewniają organizatorzy.