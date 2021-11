W Barcinie rozpoczął się drugi Barć Film Festiwal 2021 [zdjęcia]

Wystawa linorytów Jeana Cocteau w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. Zobacz wideo:

W piątkowe (19.11.2021) popołudnie otwarto galę tegorocznego Barć Film Festiwal. Tak jak dwa lata temu (w 2020 roku nie było festiwalu filmowego w Barcinie poprzez obostrzenia związane z pandemią koronawirusa) zaproszeni goście i samorządowcy rozdarli makiety plastrów miodu.

Nie zabrakło gwiazd kina i teatru. Każdy z aktorów powiedział kilka słów na rozpoczęcie.

Katarzyna Figura:

- Jest naprawdę cudownie. Tak się cieszę, że dotarłam i że poznałam tak piękne miejsce, cudowna atmosfera, świetni ludzie. Jestem uniesiona i poruszona.

Marian Dziędziel:

Pierwsze co widzę to piękną salę teatralno-kinową. To jest ogromna radość. Druga radość to zamieszkanie w wspaniałym hotelu. Miejscowości jeszcze nie widziałem, bo dziś strasznie wiało i lało, więc nie miałem możliwości wyjścia na spacer, a wczoraj przyjechałem dosyć późno i nie mogłem nic zobaczyć. Postaram się nadrobić to jutro. Życzę wam wspaniałego festiwalu, pięknych filmów. Drugi festiwal w Barcinie uważam za otwarty.