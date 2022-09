Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Więcborka. Galę prowadziła Iwona Pavlović [zdjęcia, film]

W sobotę, w Lidze Tanecznej World Artistic Dance Federation, prezentowało się 100 solistek we wszystkich kategoriach wiekowych. Z kolei w niedzielę, podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Więcborka na parkiecie zmierzyły się pary. Swoich sił spróbowali również więcborczanie, w tym burmistrz Waldemar Kuszewski z małżonką.

- To pierwsze imprezy takiej rangi w naszym mieście. Chciałam pokazać, że w małych miasteczkach takich jak Więcbork, robimy fajne rzeczy. Dać ludziom możliwość zobaczenia, że tańczyć może każdy bez względu na wiek, zachęcić ludzi do robienia czegoś dla siebie. Tym przedsięwzięciem chciałam przede wszystkim dać możliwość tutejszym dzieciom, by wystąpiły na takiej imprezie, bo nie każdy ma taką możliwość, aby jeździć po Polsce. Lubię robić coś dla ludzi, a w to wydarzenie włączyło się tyle firm, sponsorów, instytucji i ludzi o dobrych sercach, że jestem szczęśliwa i dumna, że mamy taką cudowną społeczność dookoła – mówi Sandra Pasieka, instruktorka Studia Tańca Natural, jedna z głównych organizatorek tanecznego weekendu w Więcborku.