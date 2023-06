Ogrodnicy zdradzają, jak często podlewać pelargonie. Takie są proste sposoby na piękne pelargonie [1.06.2023 r.]

Kiedy najlepiej posadzić pelargonie?

Odpowiednia ziemia dla pelargonii

Świeża ziemia jest ważna dla rozwoju pelargonii, dlatego powinna mieć wysoką jakość.

Specjalne podłoże do pelargonii jest optymalnie dostosowane do ich potrzeb. Jeśli jednak takiego nie masz, równie dobrze sprawdzi się wysokiej jakości gleba do roślin balkonowo-doniczkowych lub uniwersalna. Odpowiednia gleba ma wysoką zdolność drenażu i zatrzymywania wody. Daje roślinom wsparcie i dostęp powietrza do korzeni. Dobrą ziemię można poznać po przyjemnym, ziemistym zapachu, sypkiej konsystencji oraz dodatkach takich jak glinka i perlit.