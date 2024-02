Ojciec nie widział córki od 8 miesięcy. - Ona nie chce ciebie widzieć - mówi eksżona

Mąż myślał, że gdy córka skończy rok, to żona wróci do pracy. Nie zamierzała. - Zanim zaszła w ciążę, była pracowita. Gdy zostaliśmy parą, czyli jako nastolatki, nie tylko podobała mi się z wyglądu. Zaimponowała mi, że mając 16 lat, już zarabiała na swoje utrzymanie, pracując na zmywaku. I dobrze. Żadna robota nie hańbi.

Karolina z Karolem poznali się w szkole średniej. Stali się bardzo bliscy sobie, chociaż dzieliło ich prawie 200 kilometrów. Ona pochodzi z Warszawy, a on to rodowity włocławianin. Gdy byli na studiach, zamieszkali razem. Wynajmowali mieszkanie w stolicy. Oboje pracowali. Dobrze im szło.

Kilka dni później Karol znowu wybył. - Tym razem na spotkanie absolwentów. Ani nie chodziłem po dyskotekach, ani nie piłem i nie łajdaczyłem się. Pojechałem tylko zobaczyć się z moją starą klasą. Karolina ponownie została z Kasią w domu. Nie wrócił na noc do domu. - Na imprezie był alkohol, wiadomo. Jedna koleżanka wypiła za dużo. Odwiozłem ją do jej mieszkania. Zamierzałem wracać do domu, ale ona chyba struła się wódką. Nie chciałem zostawić jej samej. Spędziłem u niej parę godzin. Żadnego łóżka nie zaliczyliśmy. Nie zdradziłbym żony.

Małżeństwo rozwiodło się w 2014 roku. Mężczyzna podkreśla, że od tamtej pory prawie jej nie widuje. - Ostatni raz widziałem ją w czerwcu 2023 roku, a przedostatni jesienią rok przedtem - wzdycha ojciec. - Była żona utrudnia mi kontakty z Kasią. Nastawia małą przeciw mnie. Nie mam ani z eks, ani z córką kontaktu telefonicznego, ponieważ była żona zablokowała mój numer. Zresztą ja ją tak samo. Adresu mailowego także nie znam. Jedyne, co mi wolno, to zadzwonić do partnera mojej byłej żony i on poda jej aparat.

Żona natomiast zdradę podejrzewała. Gdy ślubny wrócił, zobaczył na wycieraczce przed mieszkaniem torby z jego rzeczami. - Sprawka Karoliny - domyślił się. - Dobijałem się, żeby mnie wpuściła. Krzyczała przez zamknięte drzwi, że tego nie zrobi. Delikatnie ujmując, kazała spadać. Groziła, że zadzwoni na policję. Sądziłem nawet, że wezwała gliny, bo na klatce schodowej usłyszałem kroki. To jednak nie szli funkcjonariusze, lecz moja teściowa. Dopiero wówczas moja żona otworzyła. Wybuchła awantura. Wreszcie zrezygnowałem. Wyszedłem z bloku. Parę godzin później byłem już u swoich rodziców we Włocławku.

Karol opisuje ostatnie spotkanie z córką. - Przyjechałem po nią umówiony. Zabrałem na spacer. Poszliśmy kupić zabawkę. Zwiedziliśmy zoo. Nie mogłem zabrać jej do mnie, gdyż tak postanowił sąd. Odprowadzając córkę, planowaliśmy, co będziemy robić nazajutrz.

Matka zapewnia, że tak. - Ojcem się jest, a nie bywa. W przypadku naszego dziecka, ojciec był jedynie na początku - uważa Karolina. - Karol nie pyta, jak córka się uczy. Nie zna jej koleżanek. Nie ma pojęcia, co mała lubi, a czego nie. Odkąd Kasia się urodziła, był gościem w domu. Dużo pracował i to rozumiem. Skoro jednak rzadko bywał w domu, to mógł czas poza pracą spędzać z nami. My obie potrzebowałyśmy Karola, a go absorbował sport. Wyjeżdżał na zawody. Tak, to ja zdecydowałam o rozstaniu po kolejnej jego akcji. Wtedy, gdy nie wrócił na noc po klasowym spotkaniu. Skoro żona ma 40 stopni gorączki i malutkie dziecko przy sobie, mąż powinien zostać i ją częściowo wyręczyć. Wolał zaopiekować się koleżanką, której nie widział od lat.

Karolina dopowiada, że nie siedziała ciągle z Kasią w domu. - Jak córka była jeszcze malutka, wróciłam do pracy. Mąż nadal pracował na dwóch etatach. Na babcie liczyć nie mogliśmy, a opiekunki w Warszawie megadrogie. Dzieliliśmy więc między siebie opiekę nad małą. On kończył jedną pracę, wracał do domu. Szłam do mojej pracy, potem szybko z powrotem, bo on już spieszył się do drugiej swojej. Kiedy był z Kasią, odsypiał po nocce. Zmęczenie zmęczeniem, ale malutka nie mogła sama sobą zajmować się przez kilka godzin. Postanowiliśmy więc z Karolem, że zrezygnuję z pracy.

Ponad rok po rozwodzie Karolina poznała innego mężczyznę. - Najpierw polubiła go moja córka, potem ja zaczęłam zastanawiać się, że to może być facet na stałe. Spędzałyśmy z nim sporo czasu, jak każdy tata ze swoją żoną i dziećmi. Dla córki i dla mnie wszystko było inaczej niż w trakcie małżeństwa. Wreszcie normalnie. Córka zaczęła traktować mojego partnera jak ojca. Potem zaczęła nazywać go tatą. On towarzyszył nam w jej najważniejszych momentach, nie Karol. Nie będę zmuszać dziecka do widywania się z ojcem, jeśli ono nie chce. Kasia ma 12 lat. Świadomie wybiera.