Wyjazd do sanatorium - ile się teraz czeka?

Jeszcze nie tak dawno na wyjazd do uzdrowiska trzeba było czekać nawet 30 miesięcy. Teraz jest to mniej niż 10 miesięcy.

Jak często można wyjechać do sanatorium?

Nadal można ubiegać się o tzw. zwroty. Nie oznacza to jednak, że jeśli skorzystamy ze „zwrotu”, to już za kilka dni wyjedziemy do sanatorium. Musi minąć wspomniane 18 miesięcy od powrotu z poprzedniego leczenia. O zwroty można pytać pod nr. tel.: 52 325 29 25, 52 325 29 34 oraz pod nr. infolinii 800 190 590.